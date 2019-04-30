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ÇATALCA'DA FRENİ PATLAYAN KAMYON OTOMOBİLİ ALTINA ALDI: 4 YARALI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 20:38 | Son Güncelleme

Savaş ATAK / İSTANBUL DHA Çatalca'da, freni patlayan su damacanası yüklü kamyon, yokuş aşağı geri geri kayarak arkasından gelen otomobili altına aldı.

Savaş ATAK / İSTANBUL DHA
Çatalca'da, freni patlayan su damacanası yüklü kamyon, yokuş aşağı geri geri kayarak arkasından gelen otomobili altına aldı. Meydana gelen kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 19.15 sıralarından Çatalca'da meydana geldi. İddiaya göre, yolda seyir halindeki kamyonun bir anda freni patladı. Kamyon yokuş aşağı geri geri kayarak arkasından gelen otomobili altına aldı. Otomobil ezilirken kamyondaki damacanalar etrafa dağıldı. Otomobilde sıkışan sürücü ve yanındaki 2 kişi, çevredekiler ve olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sağlık ekipleri, olay yerindeki müdahalelerinin ardından otomobilden çıkarılan 3 kişi ile kamyon sürücüsünü Çatalca Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-Ezilen otomobil
-Devrilen kamyon
-Etrafa dağılan damacanalar
-Yaralıların ambulanslara alınması
-Polis ve sağlık ekipleri
-Detaylar

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