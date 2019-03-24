Çatalca'da göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Çatalca’da inşaat çalışması sırasında göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İzzettin Köyü Kuşlar Yaylası mevkisinde yürütülen bir inşaat çalışması sırasında henüz bilinmeyen nedenle göçük meydana geldi. İnşaatta çalışan işçi Rıza Tekin, toprak altında kaldı.

Diğer işçilerin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tekin, iş makinesinin de yardımıyla yürütülen yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından, itfaiye ekipleri tarafından toprak altından çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Tekin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından, Tekin’in cenazesi Çatalca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

