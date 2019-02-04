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"Çatalca’da hayat daha güzel olacak"

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.02.2019 16:55 | Son Güncelleme

Yüz ölçümü bakımından İstanbul’un en büyük ilçesi konumunda olan Çatalca’nın AK Parti Belediye Başkan Adayı Mesut Üner, ilçenin hizmetten yoksun bir belediyecilikle yönetildiğini belirterek, "Çatalca’da hayat daha güzel olacak" dedi.

İSTANBUL, (DHA) - Yüz ölçümü bakımından İstanbul’un en büyük ilçesi konumunda olan Çatalca’nın AK Parti Belediye Başkan Adayı Mesut Üner, ilçenin hizmetten yoksun bir belediyecilikle yönetildiğini belirterek, "Çatalca’da hayat daha güzel olacak" dedi.

Çatalca’nın yüz ölçümü bakımından İstanbul’un en büyük ilçesi konumunda olduğunu belirten AK Parti Çatalca Belediye Başkan Adayı Mesut Üner, ilçenin hizmetten yoksun bir belediyecilikle yönetilmeye çalışıldığını söyledi. Üner, “CHP ile kaybolan 10 yılı geri getirmek için çalışacağız. Çatalca’nın yaşanılabilir bir ilçe olabilmesi için gayret göstereceğiz. İlçeye bugüne kadar gelmeyen tüm belediyecilik hizmetlerini getireceğiz" diye konuştu.

8 BİNE YAKIN ROMAN VATANDAŞA MÜJDE

Çatalca’da 8 bine yakın roman vatandaşın bulunduğunu ifade eden Üner, “Roman vatandaşlarımızın ekonomik gelirlerinin başında çiçek üreticiliği ve satıcılığı geliyor. Çatalca’ya kuracağımız seralarda çiçek de yetiştirilecek. Yetiştirilen çiçekleri İstanbul’un diğer ilçelerindeki meydanlarda satmayı planlıyoruz. Bu konuda sonuç alabilmek için büyükşehir belediyesi ile irtibata geçerek yer tahsisi isteyeceğiz" dedi.

ORGANİZE TARIM BÖLGESİ PROJESİ

Çatalca’da ihtisaslı organize tarım bölgesi projesini hayata geçirmeyi planladıklarını belirten Mesut Üner, "İlçemiz İstanbul’un gıda üssü noktasına gelebilecek bir potansiyele sahip. Biz bu projeleri hayata geçireceğiz. Kurulacak kooperatiflerle seracılık, çiçekçilik, et ve peynir ürünleri üreteceğiz. Vatandaşlarımız üretilen ürünleri aracı olmadan doğrudan kurulacak köy pazarlarında satma olanağına sahip olacak. Proje kapsamında köyden kente olan göçü kentten köye yönünde döndüreceğiz" ifadelerini kullandı.

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