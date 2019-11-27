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Çatalca’da korkutan fabrika yangını havadan görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 14:21 | Son Güncelleme

Çatalca’da bir cam baskı fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çatalca’da korkutan fabrika yangını havadan görüntülendi

Çatalca’da bir cam baskı fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın 1 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alınırken ölen ya da yaralanan olmadı. Söndürme çalışmaları havadan görüntülendi.
Yangın, Çatalca Gökçeali Mahallesi’nde bulunan bir cam baskı fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 bin metrekare alanda cam ve dijital baskı yapan fabrikada işçilerin çalıştığı sırada belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Fabrikada çalışan işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri geniş alanda bulunan fabrikaya 3 farklı yerden müdahalede bulundu. Jandarma ekipleri kısa sürede fabrikada çalışan işçileri tahliye ederken olay yerinde tedbir amaçlı ambulans bekletildi. Yangın, 1 saat sonra kontrol altına alındı. Olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, işçiler büyük korku yaşadı.
Öte yandan, alevlere teslim olan fabrika havadan görüntülendi. Görüntülerde itfaiye ekiplerinin müdahalesi görülürken kısmı yanmalar kameralara yansıdı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Çatalca’da korkutan fabrika yangını havadan görüntülendi

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