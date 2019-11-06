Çatalca’da marketten 7 bin liralık ürün çalan şahıs tutuklandı

Çatalca’da bir marketten 7 bin liralık sigara, alkollü içecek ve çeşitli ürünler çalan şahıs Kağıthane’de yakalandı. Zanlı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

İddiaya göre, 9 Ekim tarihinde Çatalca Kaleiçi Mahallesi’nde bir markete giren 28 yaşındaki Ömer G., iş yerinden 7 bin lira değerinde sigara, alkollü içecek ve çeşitli market ürünleri çalarak kayıplara karıştı. İş yeri sahibinin şikayeti üzerine parmak izi ve delil çalışması yapan polis, şüpheliyi olaydan 3 gün sonra 12 Ekim’de Kağıthane’de yakalayarak gözaltına aldı. 13 Ekim’de adliyeye sevk edilen Ömer G., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

