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ÇATALCA'DA METAL GERİ DÖNÜŞÜMÜ YAPILAN ATÖLYEDE PATLAMA: 2 YARALI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 16:56 | Son Güncelleme

  Çatalca'da metal geri dönüşümü yapılan atölyede meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.

Haber-Kamera: Ersan SAN /İSTANBUL,(DHA)
Çatalca'da metal geri dönüşümü yapılan atölyede meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.
Tepecik Yolu Tepeci Mevkiinde bulunan bir metal hurda geri dönüşümü yapılan bir atölyenin bahçesindeki metallerin arasında saat 15.30 sıralarında patlama meydana geldi. Nedeni henüz bilinmeyen patlamada 2 işçi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Beylikdüzü Devlet Hastanesi ve Kanuni Sultan Selim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri patlamanın olduğu bölgede çalışmaları devam ediyor. Patlamanın neden meydana geldiği ekiplerin incelemelerinin ardından ortaya çıkacak.

Görüntü dökümü:
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-Olay yeri
-Bahçeden detaylar
-Polislerden görüntü
-Patlamanın olduğu bölge
-Genel ve detaylar

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