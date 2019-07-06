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Çatalca'da midibüs devrildi: 23 yaralı -3

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2019 23:58 | Son Güncelleme

ÇATALCA'da piknikten dönenleri taşıyan midibüs devrildi.

Savaş ATAK -Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA) ÇATALCA'da piknikten dönenleri taşıyan midibüs devrildi. Kazada aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 23 kişi yaralandı. Kaza saat 20.00 sıralarında Ormanlı Mahallesi mevkiinde yaşandı.

İstanbul'da bir firmada çalışan işçiler ve ailelerini piknik için Çatalca'ya getiren midibüs, dönüş yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 23 yaralı, başta Çatalca Devlet Hastanesi olmak üzere çevre hastanelere sevk edildi.

Devrilen midibüs ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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