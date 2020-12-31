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Çatalca’da saat fabrikasında yangın

31.12.2020 17:54 | Son Güncelleme:
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Çatalca’da saat fabrikasında yangın

Çatalca’da bir saat fabrikasında yangın çıktı.

Çatalca’da bir saat fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri sevk edilirken, fabrikadan çıkan dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü.
Yangın saat 16.45 sıralarında Muratbey Mahallesi Çatalca Yolu Caddesi’nde bulunan bir saat fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İçeride bulunan çalışanlar tahliye edilirken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Fabrikadan çıkan dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görüldü. Çevre ilçelerden de gelen itfaiye ekipleri yangını fabrika içerisindeki yangını söndürmek için dakikalarca uğraş verdi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması devam ediyor.

Çatalca’da saat fabrikasında yangın

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