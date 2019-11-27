HABER

Çatalca'da sokak hayvanlarının zehirlendiği iddia edilen şüpheli yakalandı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 00:55 | Son Güncelleme

ÇATALCA'da çok sayıda sokak hayvanın geçen Perşembe zehirlenmesi olayıyla ilgili bir şüpheli yakalandı.  Çatalca İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma ekiplerince yapılan çalışma sonucu yakalanan şüpheli G.K.

Savaş ATAK / İstanbul,(DHA) ÇATALCA'da çok sayıda sokak hayvanın geçen Perşembe zehirlenmesi olayıyla ilgili bir şüpheli yakalandı.
Çatalca İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma ekiplerince yapılan çalışma sonucu yakalanan şüpheli G.K. adli mercilere teslim edildi.

Çatalca Ovayenice Mahallesi'nde geçen Perşembe çok sayıda sokak hayvanı ölü bulundu. Olay hayvan severlerin tepkisine neden olurken çevre sakinleri hayvanlara zehirli yiyecek verildiğini öne sürdü. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine jandarma ile ilçe tarım ve orman müdürlüğü inceleme yaptı. İncelenen güvenlik kamera görüntülerinde G.K isimli şüphelinin hayvanlara yiyecek bir şeyler attığı tespit edildi. G.K jandarma ekipleri tarafından yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Bir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlatBir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlat
Gece yarısı korku dolu anlar... Dev ağaç otomobilin üzerine devrildiGece yarısı korku dolu anlar... Dev ağaç otomobilin üzerine devrildi
Sanatçı Muazzez Ersoy, zihinsel engelli Sıdıka’nın hayalini gerçekleştirdiSanatçı Muazzez Ersoy, zihinsel engelli Sıdıka’nın hayalini gerçekleştirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yavru köpeğin elini yaladığı adam hayatını kaybetti

Yavru köpeğin elini yaladığı adam hayatını kaybetti

İrem Sak'tan Haluk Bilginer'e: Kaç gibi müsait ev?

İrem Sak'tan Haluk Bilginer'e: Kaç gibi müsait ev?

İnce'nin işaret ettiği teknenin sahibi konuştu!

İnce'nin işaret ettiği teknenin sahibi konuştu!

Ne yaptın Didem! Kahreden haber

Ne yaptın Didem! Kahreden haber

Dünyaca ünlü ekonomistten Türkiye yorumu

Dünyaca ünlü ekonomistten Türkiye yorumu

Ali Babacan canlı yayında AK Parti'den neden ayrıldığını açıkladı!

Ali Babacan canlı yayında AK Parti'den neden ayrıldığını açıkladı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Küçükçekmece'de dehşet! Pencereden atıldılar mı, atladılar mı?

Küçükçekmece'de dehşet! Pencereden atıldılar mı, atladılar mı?

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gece yarısı korku dolu anlar! Dev ağaç otomobilin üzerine devrildi

Dev ağaç otomobilin üzerine devrildi

Manisa'da 3 araç kundaklandı! Benzin dökerek yakmışlar!

Manisa'da 3 araç kundaklandı! Benzin dökerek yakmışlar!

Türkiye'nin yardım uçağı Tiran'a indi

Türkiye'nin yardım uçağı Tiran'a indi

Rize’de korkutan orman yangını! 6 saatte kontrol altına alınabildi!

Rize’de korkutan orman yangını! 6 saatte kontrol altına alınabildi!

Trump'ın başı beladan kurtulmuyor! Azil sürecinden sonra şimdi de Pentagon!

Azil sürecinden sonra şimdi de Pentagon!

Eşini baltayla öldüren zanlı tutuklandı

Vahşet! Tartıştığı eşini baltayla öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.