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Çatalca'da sokak hayvanlarının zehirlendiği iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 16:31 | Son Güncelleme

Savaş ATAK - İstanbul DHA - Çatalca'ya çok sayıda sokak hayvanın zehirlenmesi hayvan severlerin tepkisine neden oldu.

Savaş ATAK - İstanbul DHA - Çatalca'ya çok sayıda sokak hayvanın zehirlenmesi hayvan severlerin tepkisine neden oldu.
Çatalca Ovayenice Mahallesi'nde ardı ardına sokak hayvanları can verdi. Çevre sakinleri hayvanlara zehirli yiyecek verildiğini öne sürdü.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine jandarma ile ilçe tarım ve orman müdürlüğü inceleme yaptı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine tepkiler arttı.
Çatalca Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "İlçemiz Ovayenice Mahallesinde 21.11.2019 tarihinde yaşanan, sokak hayvanlarının zehirlenmesi hakkında; İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Mahalle Muhtarımız, Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğümüz, Zabıta Müdürlüğümüz ve İlçe Jandarma ekipleri işbirliğinde incelemeler ivedilikle yapılmıştır. Gerekli tedbirler alınarak tahkikatlar devam etmektedir" denildi.

(FOTOĞRAF)

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