ÇATALCA'DA TIR ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Savaş ATAK / İSTANBUL DHA

Çatalca'da tekstil malzemesi yüklü Bulgar plakalı TIR seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Çatalca'da Karayolları Denetim İstasyonu önünde dün saat 22.45 sıralarında gerçekleşen yangın için çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürülürken TIR'da yüklü tekstil malzemeleri kullanılamaz hale geldi.

Görüntü dökümü:

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-Yanan TIR'dan görüntü

-İtfaiyenin müdahalesi

-Genel ve detaylar

