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"Çatalca'daki köylere bekçi vereceğiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 17:50 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "İstanbul ve Ankara'nın köylerinde böyle bir uygulama yapacağız. İstanbul'da Çatalca'da, Ankara'da da birkaç yerde köylere de bekçi vereceğiz. Bakalım nasıl olacak? İyi olursa başka yerlerde de devam ederiz"

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çatalca'daki köylere de bekçi görevlendireceklerini belirterek, "İstanbul ve Ankara'nın köylerinde böyle bir uygulama yapacağız. İstanbul'da Çatalca'da, Ankara'da da birkaç yerde köylere de bekçi vereceğiz. Bakalım nasıl olacak? İyi olursa başka yerlerde de devam ederiz." dedi.

Çatalca Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara hitap eden Soylu, terör örgütü PKK'yı verdikleri mücadeleyle bitirme noktasına geldiklerini söyledi.

PKK'yı son 30 yılın en düşük seviyesine getirdiklerini dile getiren Soylu, "Biz terör örgütünü sökerken ona birileri yaşam tüneli açmaya çalışıyor. Onları belediye meclis üyeliklerine, belediye başkanlığına getirmek için birlikte pazarlık yapıyorlar. CHP, Saadet ve İYİ Parti'li kardeşlerimizi geçen seçim 'Ne olursunuz, bu HDP'ye oy vermeyin.' diye uyardım. Meclis'e taşıdılar. Meclis'te 'Sizin askerleriniz işgal askerlerinizdir.' dediler. Böyle milletvekilleri olmaz, onlar PKK'nın milletvekilleridir. Ağızlarının payını verdim ama onu oraya kimler getirdi, onlara bakacaksınız." diye konuştu.

HDP'li Pervin Buldan'ın "Bu seçimlerde sandığa gidip 40 yılın şerefini taçlandıracağız." şeklinde konuştuğunu dile getiren Soylu, "40 yıl terör örgütü PKK'nın kuruluşu. Bu millete kan kusturacaklar, milletimizi bölmeye, parçalamaya çalışacaklar, bunu da şeref olarak adlandıracaklar. Şimdi niçin MHP ile Cumhur İttifakı'nı kurduk, bir ipucu verebiliyor mu size?" dedi.

Soylu, muhalefeti eleştirerek, Gezi olaylarını, 6-7 Ekim olaylarını, 17-25 Aralık kumpasını, 15 Temmuz darbe girişimini, Suriye'nin kuzeyinde terör koridoru yapanların ittifak içerisinde olduğunu söyledi.

- "Bunu Avrupa'ya anons et, İstanbul'a turist gelmesin"

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'un güvensiz bir şehir olduğu yönündeki sözlerine tepki gösteren Soylu, 2014 yılından 2019 yılının ilk iki ayına kadar olan süredeki asayiş, terör ve ölümlü trafik kazalarıyla ilgili istatistikleri paylaştı.

İstanbul'un şu anda Türkiye'nin en güvenli şehirlerinden birisi haline geldiğini belirten Soylu, "İstanbul güvenlik açısından 73. sırada ve çok tehlikeli, demiş. Bunu Almanya'ya, Avrupa'ya anons et, İstanbul'a turist gelmesin, yatırım gelmesin. Ona bu bilgiyi PKK'nın Beyoğlu belediye başkanlığına koyduğu Alper Taş vermiştir. Onunla beraber İstanbul'un güvenliğini sağlayacak galiba." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, güvenliği sağlamak için bekçi istihdam ettiklerini, böylece şehirlerin daha güvenli hale geldiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"İstanbul ve Ankara'nın köylerinde böyle bir uygulama yapacağız. İstanbul'da Çatalca'da, Ankara'da da birkaç yerde köylere de bekçi vereceğiz. Bakalım nasıl olacak? İyi olursa başka yerlerde de devam ederiz. Şimdi 25 bin polis daha alıyoruz. Türkiye'nin her yerinde, Şırnak'ta da İstanbul'da da Trabzon'da da Artvin'de de benim şehirlerim, benim ülkem dünyanın en güvenli yeri olacak. Mardin'e 2018'de 3 milyon turist geldi. Tunceli'de 2019'da otellerde boş yer yok. Almanya'daki turizm fuarında Türkiye bütün rezervasyonlarını sattı. Türkiye güçlü bir şekilde adımını atıyor. Türkiye'yi buradan döndürmeye çalışıyorlar. Buna müsaade etmeyin."

Gelinen noktada huzur ve güvenin devamı için Çatalcalılardan kendilerine güç vermesini isteyen Soylu, 31 Mart akşamı bir zafiyet görülmesi halinde terör örgütü mensuplarının harekete geçeceklerini ifade etti.

31 Mart sonrası Türkiye'nin 50 yılın ardından ilk kez 4,5 yıl seçimsiz geçireceğini bildiren Soylu, vatandaşlardan huzur ve istikrar için Cumhur İttifakı'na destek vermelerini istedi.

Soylu, mitinge de katılan AK Parti Çatalca Belediye Başkan Adayı Mesur Üner ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'a oy istedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve protokol üyeleri, miting sonrası vatandaşlara karanfil ve keten çanta dağıttı.

Mitinge AK Parti milletvekilleri Nevzat Şatıroğlu ve Tülay Kaynarca'nın yanı sıra AK Parti ve MHP ilçe başkanları, belediye meclis üyesi adayları katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Bekçi Çatalca Güvenlik İçişleri Bakanı Süleyman Soylu PKK

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