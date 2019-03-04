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“Çatalca’nın 10 yılı heba oldu, şimdi bir 5 yıl daha heba etmek istiyorlar”

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 10:13 | Son Güncelleme

Seçim çalışmalarına Binkılıç Mahallesi sakinlerini dinleyerek devam eden Çatalca AK Parti Belediye Başkan adayı Mesut Üner, “Söz Sizde” programı kapsamında mahalle sakinleriyle buluştu.

Seçim çalışmalarına Binkılıç Mahallesi sakinlerini dinleyerek devam eden Çatalca AK Parti Belediye Başkan adayı Mesut Üner, “Söz Sizde” programı kapsamında mahalle sakinleriyle buluştu. Üner,mevcut belediyenin 40 vaadinin sadece 3’ünü gerçekleştirdiğini söyleyerek,"Çatalca’nın 10 yılı heba oldu, şimdi bir 5 yıl daha heba etmek istiyorlar. Biz Çatalca’nın kaybettiği 10 yılı 5 yılda telafi edeceğiz. Ben de köy çocuğuyum, sizi en iyi ben anlarım” dedi.

“Söz Sizde” programı çerçevesinde Binkılıç Mahallesi sakinleri ile bir araya gelen Çatalca AK Parti Belediye Başkan adayı Mesut Üner, ”Belediyemizden ne talep ediyorsunuz, anlamaya, bilmeye geldik, sizlerin taleplerinizi önemsiyoruz. Sizi dinlemek için geldik, belediyeden beklentiniz nedir, anlamaya geldik. Buyurun, söz sizde” diyerek mahalle sakinlerini dinledi.
Mevcut belediyeden şikayetçi olduklarını ifade eden mahalle sakinleri sorunlarını paylaştılar. Düğünleri yapacak bir salonun bile olmadığını aktaran mahalle sakinleri, "Kapalı pazar yeri istiyoruz. İnsanlarımız merkeze göç ediyorlar, bu göçleri engellemek için bacasız sanayi istiyoruz. Gençlere iş istiyoruz. Yeni yapılan havalimanına servis istiyoruz. Özverili, herkesin derdine derman olacak bir belediyecilik talep ediyoruz. Kapısına geldiğimizde rahatla konuşabileceğimiz bir belediye istiyoruz. Mesire alanı, piknik alanları istiyoruz. Kadınlar için sosyal aktivitelerin yapılabileceği bir sosyal merkez istiyoruz" diyerek taleplerini ilettiler.

“Cem Başkan’ın verdiği 40 vaadi biz yapacağız”
Mahalle sakinlerinden sonra söz alan Çatalca AK Parti Belediye Başkan adayı Mesut Üner, “DSİ 15 tane köprü yaptı Binkılıç’a. Doğalgazı İBB aracılığıyla biz getirdik. Camilerin tadilatlarını biz yaptık. Danamandıra’dan buraya su bağlattık. Okulları tadilat ettirdik. Cem Başkan’ın 40 tane vaadi vardı, onlar nerede? Cem Başkan’ın verdiği 40 vaadi biz yapacağız” dedi.

“Çatalca’nın kaybettiği 10 yılı 5 yılda telafi edeceğiz”
“Çatalca Adliyesi’ni biz yaptık.” diyen Üner, “Daha önce çeşmelerden çamurlu su akıyordu. İsmail başkanla beraber bu sorunu da hallettik. Yani yine bizim zamanımızda düzelttik. 40 vaadin sadece üçünü gerçekleştirdiler, onu da İBB’nin vermiş olduğu asfalt yardımlarıyla yaptılar. Çatalca’nın 10 yılı heba oldu, şimdi bir 5 yıl daha heba etmek istiyorlar. Biz Çatalca’nın kaybettiği 10 yılı 5 yılda telafi edeceğiz. Ben de köy çocuğuyum, sizi en iyi ben anlarım.” diyerek sözlerini tamamladı.

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