"Çatalca'nın gıda üssü olma potansiyeli var"

İSTANBUL, (DHA) - AK Parti Çatalca Belediye Başkan Adayı Mesut Üner, “İlçemiz gıda üssü olma potansiyeline sahip. Bu potansiyel kullanılmadı. Organize tarım bölgesi projemizle bu hedefimizi hayata geçireceğiz” dedi.

Çatalca’da yapılacak işlerinin çok olduğunu, tüm projeleri için titizlikle çalıştıklarını söyleyen AK Parti Çatalca Belediye Başkan Adayı Mesut Üner, “İlçemiz çok vakit kaybetti. Potansiyelimizi daha fazla harcamamak için aday olduk. Çatalca’yı hak ettiği yere Çatalca halkı ile birlikte getireceğiz. Kararlıyız, azimliyiz. Tevazuuyla, samimiyetle ve gayretle bu yolun neferi olacağız" diye konuştu.

"37 KÖYE 37 PROJEYLE İSTİHDAM KAPISINI AÇACAK"

Çatalca’da 37 köy bulunduğunu söyleyen Mesut Üner, “Köylerimiz aslında mahalle olarak geçiyor ama aslında hayat köy usulünde devam ediyor. Bütün köylerimizi etüt ettik. Hepsi için farklı projemiz mevcut. Çatalca’yı bir kültür merkezi ve istihdam kapısı haline dönüştüreceğiz. El ele vererek ilçemizi hak ettiği yere taşıyacağız" ifadelerini kullandı.