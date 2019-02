Çatalca’ya 6 bin 500 metrekarelik kültür merkezi sözü

Belediye binasının önünde cadde esnafıyla görüşen Mesut Üner, esnafın sıkıntılarını dinledi. Esnafın, "10 yıldır hizmet yok. Yollar kötü durumda, otopark yok, sokakları çöp götürüyor” şikâyetlerini not alan Üner, "CHP ile kaybolan 10 yılı geri getirmek için çalışacağız. Çatalca’nın yaşanılabilir bir ilçe olabilmesi için gayret göstereceğiz. Biz buranın çocuğuyuz. Kazanalım veya kaybedelim, yine burada olamaya devam edeceğiz” deyip ilçeye bugüne kadar gelmeyen tüm belediyecilik hizmetlerini getireceklerini belirtti.

DEVLET HASTANESİ’Nİ ZİYARET ETTİ, KREŞ MÜJDESİNİ VERDİ

Çatalca Devlet Hastanesini de ziyaret eden AK Parti Çatalca Belediye Başkan Adayı Mesut Üner, “Hastane, bizim hastanemiz. Çalışanların dertlerine ortak olmak istiyoruz” dedi. Hastane personeliyle görüşen Üner, “Benim telefonum 24 saat açık, her sıkıntınızda beni arayabilirsiniz. Biz sizi dinlemeye , yapacağımız bir şey varsa her zaman yapmaya hazırız. Her görüşten insana saygılıyız. Hastanede çalışan personelin en çok çocukları için kreş ihtiyacı olduğunu gözlemledik. Kreş ihtiyacını karşılayacağız” açıklamasında bulundu.