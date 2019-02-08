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Çatalca’ya 6 bin 500 metrekarelik kültür merkezi sözü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 17:42 | Son Güncelleme

ÇATALCA’NIN AK Parti Belediye Başkan Adayı Mesut Üner, esnaf buluşmalarında sorunları dinledi, ardından devlet hastanesi çalışanlarıyla buluştu.

Çatalca’ya 6 bin 500 metrekarelik kültür merkezi sözü

İSTANBUL, (DHA)-ÇATALCA’NIN AK Parti Belediye Başkan Adayı Mesut Üner, esnaf buluşmalarında sorunları dinledi, ardından devlet hastanesi çalışanlarıyla buluştu. Kültür merkezi projesini açıklayan Üner, "6 bin 500 metrekare sahip alana sahip bir kültür merkezi yapacağız" dedi.

Yerel seçimler öncesi günlük ziyaretlerini gerçekleştiren AK Parti Çatalca Belediye Başkan Adayı Mesut Üner, halk kütüphanesinde seçmenlerle buluştu. Vatandaşları tek tek dinleyen Üner, “Sorunlarınızı bizlere söylemekten çekinmeyin, siz söyleyeceksiniz biz yapacağız. Bizim çok güzel bir kültür merkezi projemiz var. 6 bin 500 metrekare sahip alana sahip bir kültür merkezi yapacağız. Gerekirse rehber öğretmenlerimiz burada çocuklarımıza destek olacak. Gençlerimiz bunu hak ediyor. Çatalca’da bir şeylerin değişmesi gerekiyor 10 yıldır hiçbir hizmet yapılmadı. Biz Çatalca’yı halkımızla birlikte yöneteceğiz. Ne söz verdiysek yapmaya çalışacağız. Önemli olan Çatalca’ya hizmetin gelmesi" dedi.

ESNAF İLE BULUŞTU SORUNLARI DİNLEDİ

Belediye binasının önünde cadde esnafıyla görüşen Mesut Üner, esnafın sıkıntılarını dinledi. Esnafın, "10 yıldır hizmet yok. Yollar kötü durumda, otopark yok, sokakları çöp götürüyor” şikâyetlerini not alan Üner, "CHP ile kaybolan 10 yılı geri getirmek için çalışacağız. Çatalca’nın yaşanılabilir bir ilçe olabilmesi için gayret göstereceğiz. Biz buranın çocuğuyuz. Kazanalım veya kaybedelim, yine burada olamaya devam edeceğiz” deyip ilçeye bugüne kadar gelmeyen tüm belediyecilik hizmetlerini getireceklerini belirtti.

DEVLET HASTANESİ’Nİ ZİYARET ETTİ, KREŞ MÜJDESİNİ VERDİ

Çatalca Devlet Hastanesini de ziyaret eden AK Parti Çatalca Belediye Başkan Adayı Mesut Üner, “Hastane, bizim hastanemiz. Çalışanların dertlerine ortak olmak istiyoruz” dedi. Hastane personeliyle görüşen Üner, “Benim telefonum 24 saat açık, her sıkıntınızda beni arayabilirsiniz. Biz sizi dinlemeye , yapacağımız bir şey varsa her zaman yapmaya hazırız. Her görüşten insana saygılıyız. Hastanede çalışan personelin en çok çocukları için kreş ihtiyacı olduğunu gözlemledik. Kreş ihtiyacını karşılayacağız” açıklamasında bulundu.

HASTANE PERSONELİNİ DİNLEDİ, TEK TEK NOT ALDI

Hastane ziyaretinde çalışanlara hitaben “Hepinize halkımıza karşı göstermiş olduğunuz bu güler yüzlü tutumunuzdan dolayı Çatalca halkı adına teşekkür ederim. Sizler bizim için önemlisiniz. Halkın sağlığa kavuşması için elinizden geleni yapıyorsunuz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile koordine ederek tiyatro, sinema ve diğer sosyal aktivitelerin burada olmasını sağlayacağız. Hasta çocuklar için palyaço kıyafetleri, boyama ve hikâye kitapları ile birlikte diğer talepleri de not aldık. Bu taleplerin hepsini karşılayacağız” sözünü verdi.

"HASTANEYE ULAŞIM KOLAYLAŞACAK, SERVİS HİZMETİ VERİLECEK"

Hastaları taşıyacak servis konusunda da açıklamalarda bulunan Mesut Üner, “Özellikle merkeze uzak olan Yalıköy, Binkılıç ve Çiftlikköy gibi yerlerde oturan vatandaşlarımız hastaneye ulaşımlarını kolaylaştıracak servis hizmeti vereceğiz.” dedi

MESUT ÜNER HAKKINDA

1975 İstanbul Muratbey’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Çatalca’da tamamlayan Mesut Üner, lisans eğitimini Uluslararası Amerikan Üniversitesi Mimarlık bölümünde aldıktan sonra mimar olarak mezun oldu. 1999 yılından itibaren imar ve şehircilik alanlarında çalışmaya başlayan Mesut Üner, 2009-2011 yılları arasında Büyükçekmece İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde görev yaptı. 2014 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Çatalca Belediyesi'nde Meclis Üyesi oldu. Uzun süre aktif olarak futbolla ilgilenen Mesut Üner, Çatalca ilçesinde amatör futbol kulüplerinde de yöneticilik yaptı. 2018'de AK Parti 6. Olağan Kongresinde Çatalca İlçe Başkanı seçildi. 31 Mart yerel seçimlerinde Çatalca Belediye Başkan adayı olan Mesut Üner, evli ve 2 kız babasıdır.

Çatalca’ya 6 bin 500 metrekarelik kültür merkezi sözüÇatalca’ya 6 bin 500 metrekarelik kültür merkezi sözü

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