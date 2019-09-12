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Çatalköy’de askeri bölge içindeki mühimmat deposunda patlama

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2019 07:00 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gece saatlerinde askeri alanda peşi sıra patlamalar meydana geldi.Patlamalara askeri alanda bulunan mühimmat deposunun neden olduğu ortaya çıktı.Girne’nin Çatalköy bölgesinde gece 01.30 sıralarında, Girne Acapulco kavşağı yakınlarında bulunan askeri birlik içerisinde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangın sonucu birlik içerisindeki mühimmat deposunda patlamalar meydana geldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gece saatlerinde askeri alanda peşi sıra patlamalar meydana geldi.
Patlamalara askeri alanda bulunan mühimmat deposunun neden olduğu ortaya çıktı.

Girne’nin Çatalköy bölgesinde gece 01.30 sıralarında, Girne Acapulco kavşağı yakınlarında bulunan askeri birlik içerisinde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangın sonucu birlik içerisindeki mühimmat deposunda patlamalar meydana geldi. Patlamada sırasında bölgedeki otellere ve yerleşim yerlerine mühimmat parçaları sıçradı. 1 Otel güvenlik nedeni ile boşaltılırken bölgede patlamaların ardından büyük panik yaşandı. Patlama seslerinin Lefkoşa’dan duyulduğu bildiriliyor.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da patlama sonrası olay yerine giderek, askeri yetkililerden bilgi aldı. Yetkililer, olayda can kaybı olmadığını bildirirken, cam kesikleri nedeniyle bazı yaralanmaların meydana geldiği bildirildi. Tedbir amacıyla bölgenin elektriği kesildi.
Bölgede geniş güvenlik ve trafik tedbirleri alınırken, güvenlik açısından Girne

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