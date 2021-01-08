Catherine Zeta-Jones, Prodigal Son ile ekranlara dönüyor

Catherine Zeta-Jones, polisiye dizi Prodigal Son dizisinin ikinci sezonunda Claremont’un en yeni psikiyatri asistan doktoru Dr. Vivian Capshaw olarak rol alacak.

Akademi Ödülü, Tony Ödülü ve üç kez Screen Actors Guild Award kazanan Catherine Zeta-Jones, kadroda bulunan Michael Sheen'le karşı karşıya gelen bir karakterle serinin ikinci yarısında düzenli olarak görünecek.

FOX Entertainment Eğlence Başkanı Michael Thorn, "Olağanüstü bir yetenek olan Catherine Zeta-Jones, parlak Michael Sheen için mükemmel bir engel olacak. Bu iki harika oyuncunun yükselişe geçmesi gereken bir sezonda kafa kafaya gelmesini beklemek heyecan verici." dedi.

Zeta-Jones, son olarak Miami'de ünlü uyuşturucu lordu Griselda Restrepo Blanco'yu canlandırdığı gerçek hikayeye dayalı, 2017 yapımı suç draması Cocaine Godmother filminde ve Queen America adlı dizide rol aldı.

Kadroya katılan yeni oyuncu Catherine Zeta-Jones’la oynayacak olan ve diziye dönmeye hazır oyuncu kadrosu arasında Tom Payne, Lou Diamond Phillips, Aurora Perrineau, Frank Harts, Keiko Agena, Halston Sage ve Bellamy Young yer alıyor.



