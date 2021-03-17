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  4. Çatı arasında 4 gündür mahsur kalan kedi kurtarıldı

Çatı arasında 4 gündür mahsur kalan kedi kurtarıldı

17.03.2021 16:15 | Son Güncelleme:
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Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde 15 katlı bir apartmanın çatısında 4 gün boyunca mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Yahşihan ilçesi Erenler Mahallesinde bulunan 15 katlı bir apartmanın çatı arasından gelen sesleri duyan işçiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde 15 katlı bir apartmanın çatısında 4 gün boyunca mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yahşihan ilçesi Erenler Mahallesinde bulunan 15 katlı bir apartmanın çatı arasından gelen sesleri duyan işçiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yahşihan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, çatıdaki kediyi kurtarmak için uzun süre çaba gösterdi. Kediye zarar vermemek için titizlikle hareket eden ekipler, talihsiz hayvanı güçlükle kurtardı.
Yaklaşık 4 gündür burada olduğu tahmin edilen ve aç olduğu görülen kedi ekiplerce beslenirken Yahşihan Belediyesi Geçici Hayvan Barınağına götürüldü.

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