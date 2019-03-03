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Çatı çökünce zemine çakılan bekçi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 03.03.2019 15:44 | Son Güncelleme

ADANA'da, nakliyat firmasında bekçilik yapan Hasan Gezer (57), atık su borusunu değiştirmek için çıktığı çatının bir kısmının çökmesi sonucu zemine çakılıp, hayatını kaybetti.  Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesi'ndeki şehirler arası nakliyat firmasında bekçi olarak çalışan Hasan Gezer, iddiaya göre, iş yerinin atık su borusunun tıkanması nedeniyle çatıya çıktı.

Çatı çökünce zemine çakılan bekçi öldü

Can ÇELİK- Nuri PİR/ADANA, (DHA) - ADANA'da, nakliyat firmasında bekçilik yapan Hasan Gezer (57), atık su borusunu değiştirmek için çıktığı çatının bir kısmının çökmesi sonucu zemine çakılıp, hayatını kaybetti.
Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesi'ndeki şehirler arası nakliyat firmasında bekçi olarak çalışan Hasan Gezer, iddiaya göre, iş yerinin atık su borusunun tıkanması nedeniyle çatıya çıktı. Boruyu değiştirmek isteyen Gezer, plastik yüzeye basınca çatının bir kısmının çökmesi sonucu 10 metre yükseklikten düştü. İş arkadaşları Gezer'in zemine çakıldığını görünce sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Gezer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Gezer'in olay yerine gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi. Hasan Gezer'in cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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