Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığında yaşanan eylemlerle ilgili aralarında sözde Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin de bulunduğu 224 sanık hakkında açılan çatı davası bugün karara bağlanacak.

Aralarında 15 Temmuz darbe girişiminin planlayıcıları sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanıklı Genelkurmay "çatı" davasında bugün karar açıklanacak. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, 37’si "Yurtta Sulh Konseyi" üyesi 224 sanık yargılanıyor. 26’sı eski general olan sanıklar, "anayasayı ihlal", "kasten öldürme" ve "Cumhurbaşkanına suikast girişimi" ile suçlanıyor. 37 Yurtta Sulh Konseyi üyesi hakkında 252’şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenirken, bunun yanı sıra 2 bin 558 sivil vatandaş ile 177 güvenlik personelinin yaralanması sebebiyle sanıklar için toplam 55 bin 880’er yıl hapis cezası isteniyor. Davada darbe talimatını veren Fetullah Gülen, eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk de darbe girişimini yönetmekle suçlanıyor. Sincan Cezaevi yerleşkesinde kurulan mahkeme salonunda görülecek dava için geniş güvenlik önlemi alındı.

