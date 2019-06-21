HABER

"Çatı davasında verilen cezalar yüreğimizi serinletmiştir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 13:49 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında bombalanan Meclise girmeye çalışırken işitme kaybı oluşan gazi, Genelkurmay çatı davasında darbecilere verilen cezalardan dolayı mutlu - Gazi Hanifi Temurtaş: - "Çatı davasında verilen cezalar yüreğimizi serinletmiştir. Türk adaletine güvenimiz sonsuzdur"

OSMANİYE (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında TBMM'ye girmeye çalışırken F-16'dan atılan bombalar nedeniyle kulak zarı yırtılan ve işitme kaybı oluşan gazi Hanifi Temurtaş, Genelkurmay çatı davasında darbecilere verilen cezaları sevinçle karşıladı.

Gazi Hanifi Temurtaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, o gece yaşadıklarının gözünün önünden gitmediğini söyledi.

AK Parti 26. dönem Osmaniye Milletvekili Suat Önal'ın danışmanlığını ve korumalığını yaptığı dönemde yaşanan darbe girişimi sırasında Meclisin bombalanmasına tanık olduğunu dile getiren Temurtaş, "Atılan bomba nedeniyle kulak zarımda yırtık oluştu. Sol kulağıma tüp takıldı, diğerinde ise halen biraz işitme kaybı var. Tekrar ameliyat olacağım." dedi.

Temurtaş, Genelkurmay çatı davasında açıklanan kararlardan memnun olduğunu aktararak şöyle devam etti:

"Çatı davasında verilen cezalar yüreğimizi serinletmiştir. Türk adaletine güvenimiz sonsuzdur. Diğer hainlere de Türk adaletinin aynı cezaları vereceğinden hiç şüphemiz yoktur. Benim de müdahil olduğum bazı davalar halen sürmekte. O gece Ankara'da kendi vatandaşlarının üzerine bomba atan pilotların da aynı cezayı almasını hem gaziler hem de o darbe girişiminde şehit olanların yakınları olarak talep etmekteyiz. Adalet, bu vatan hainlerine gereken cezayı verecektir."

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin "çatı" davada 224 sanıktan 133'ü en az birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmişti. Aralarında eski Hava Kuvvetleri Komutanı ve YAŞ üyesi, eski orgeneral Akın Öztürk'ün de bulunduğu 17 sanığa 141'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.

PARTNERSandığınızdan çok daha faydalıymış!Sandığınızdan çok daha faydalıymış!
Ünlü şefler 'sade yağ'a hayran kaldıÜnlü şefler 'sade yağ'a hayran kaldı
Mezarlıktaki kaplumbağalar, hava şartları ve kuşlar yüzünden telef olmuşMezarlıktaki kaplumbağalar, hava şartları ve kuşlar yüzünden telef olmuş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz "Genelkurmay çatı" davası Osmaniye

En Çok Okunan Haberler

New York Times'tan çok çarpıcı Trump iddiası

New York Times'tan çok çarpıcı Trump iddiası

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Nusret'e şok! 48 saat kapatma cezası aldı

Nusret'e şok! 48 saat kapatma cezası aldı

Yine yapacağını yaptı! Olay poz

Yine yapacağını yaptı! Olay poz

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarından açıklama

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarından açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öcalan'ın mektubu' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öcalan'ın mektubu' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Gaziantep’te obruk paniği

Gaziantep’te obruk paniği

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Askerlik sisteminde flaş gelişme!

Askerlik sisteminde flaş gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FETÖ'nün Çubuk yapılanmasında cezalar belli oldu

FETÖ'nün Çubuk yapılanmasında cezalar belli oldu

Siirt'te 6 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt'te 6 terörist etkisiz hale getirildi

Bartın'daki selde kaybolan İsa Akgün'den acı haber geldi

Bartın'dan acı haber geldi...

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Zonguldak merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu

Zonguldak merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu

Süper Loto sonuçları 20 Haziran: 2 milyon TL’lik devir!

Büyük kazanan yok!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.