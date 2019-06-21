OSMANİYE (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında TBMM'ye girmeye çalışırken F-16'dan atılan bombalar nedeniyle kulak zarı yırtılan ve işitme kaybı oluşan gazi Hanifi Temurtaş, Genelkurmay çatı davasında darbecilere verilen cezaları sevinçle karşıladı.

Gazi Hanifi Temurtaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, o gece yaşadıklarının gözünün önünden gitmediğini söyledi.

AK Parti 26. dönem Osmaniye Milletvekili Suat Önal'ın danışmanlığını ve korumalığını yaptığı dönemde yaşanan darbe girişimi sırasında Meclisin bombalanmasına tanık olduğunu dile getiren Temurtaş, "Atılan bomba nedeniyle kulak zarımda yırtık oluştu. Sol kulağıma tüp takıldı, diğerinde ise halen biraz işitme kaybı var. Tekrar ameliyat olacağım." dedi.

Temurtaş, Genelkurmay çatı davasında açıklanan kararlardan memnun olduğunu aktararak şöyle devam etti:

"Çatı davasında verilen cezalar yüreğimizi serinletmiştir. Türk adaletine güvenimiz sonsuzdur. Diğer hainlere de Türk adaletinin aynı cezaları vereceğinden hiç şüphemiz yoktur. Benim de müdahil olduğum bazı davalar halen sürmekte. O gece Ankara'da kendi vatandaşlarının üzerine bomba atan pilotların da aynı cezayı almasını hem gaziler hem de o darbe girişiminde şehit olanların yakınları olarak talep etmekteyiz. Adalet, bu vatan hainlerine gereken cezayı verecektir."

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin "çatı" davada 224 sanıktan 133'ü en az birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmişti. Aralarında eski Hava Kuvvetleri Komutanı ve YAŞ üyesi, eski orgeneral Akın Öztürk'ün de bulunduğu 17 sanığa 141'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.

