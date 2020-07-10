MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Çatı Katı Aşk 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ateş'in sevgilisi ortalığı karıştırıyor! Çatı Katı Aşk 1. bölüm izle!

Çatı Katı Aşk 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ateş'in sevgilisi ortalığı karıştırıyor! Çatı Katı Aşk 1. bölüm izle!

DİZİ HABERLERİ  | 10.07.2020 02:54 | Son Güncelleme

Çatı Katı Aşk dizisi 9 Temmuz Perşembe günü 1. bölümüyle ekrana geldi. Çatı Katı Aşk'ın 2. bölüm fragmanı da Kanal D tarafından yayınlandı. Furkan Andıç, Ezgi Şenler, Yiğit Kirazcı ve Nilay Denizci’nin başrollerde oynadığı Çatı Katı Aşk'ın 2. bölümünde Ateş'in kız arkadaşının gelmesiyle ortalık karışıyor. Peki Çatı Katı Aşk 2. bölümde neler olacak? Çatı Katı Aşk konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Çatı Katı Aşk 2. bölüm fragmanı ve 1. bölümde yaşananlar.

Çatı Katı Aşk dizisi 1. bölümüyle 9 Temmuz Perşembe akşamı seyirciyle buluştu. Kanal D'nin yeni yaz dizisi olan Çatı Katı Aşk'ın 1. bölümünde, Ateş ve Yasemin, Ayşen'in ailesi ile yaşadığı kiralık olan çatı katına yerleşince olaylar gelişti. Çatı Katı Aşk dizisinin 16 Temmuz Perşembe ekrana gelecek olan 2. bölümünden ise ilk fragman yayınlandı.

çatı katı aşk11

ÇATI KATI AŞK 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ateş, tamirhanedeki yarış arabasını tamir ettiği sırada Ayşen geldi. Ayşen, onu Hilmi Usta sanarak konuşmaya başlar. Arabanın altından çıkan Ateş'i görünce önce şaşkınlık yaşadı.

çatı katı aşk6

Sonra da yakışıklılığından etkilendi. Aralarında masalsı başlayan karşılaşma, sonrasında tatsız bir hikayeye döndü. Ateş de, Ayşen'den hoşlandı. Ancak ikilinin yolları ilginç bir durum sonrasında evlerinin çatı katının kiralanmasıyla tekrar kesişti.
çatı katı aşk111

ÇATI KATI AŞK 2. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yaptıkları sahte evlilikle Yılmaz ailesinin sahibi olduğu çatı katına yerleşen Ateş ve Yasemin'i zor günler bekliyor. Ateş'in ortaya çıkan sevgilisi işleri karıştırıyor. Odanın ortasına serdikleri çarşaflar da soru işaretlerinin artmasına sebep oluyor. Herkes yeni gelen kiracıları konuşurken Ateş ve Yasemin gelinlik ve damatlık giymek zorunda kalıyor!

çatı katı aşk5555
Çatı Katı Aşk yeni bölümüyle 16 Temmuz Perşembe 20.00'da Kanal D'de!

ÇATI KATI AŞK 1. BÖLÜM ÖZETİ

Zaten kıt kanaat geçinen Yılmaz Ailesi’nin ekonomik durumu daha da kötüye gitmeden çatı katına hemen yeni bir kiracı bulunması gerekmektedir ama iki kuralları vardır. Çatı katı bekara ve öğrenciye asla kiralanmayacak.

çatı katı aşk55

Kendine yeni bir hayat kurmak isteyen Ateş’le, ailesine destek olmak isteyen Yasemin’in yolları Yılmaz ailesinin çatı katı ilanını görmesiyle kesişir. Aynı anda çatı katına talip olmuşlardır ancak Yılmaz ailesinin koyduğu kural yüzünden ne Yasemin ne de Ateş evin yeni kiracısı olabilir.

çatı katı aşk3

İlk denemeleri başarısızlıkla sonuçlanınca İstanbul da bulunabilecek en uygun daireyi kaçırmak istemeyen ikili madem kural bize uymuyor öyleyse biz kurala uyarız düşüncesiyle bir ortaklık yapmaya karar verir.

çatı katı aşk4

Yapılan ortaklık sonucu Yılmaz ailesi yeni kiracılarına kavuşurken iki kader ortağı çıktıkları bu yolculukta Ayşen ve Demir’in de hayatını değiştirecek bir karar verdiklerinden habersizdir.

çatı katı aşk2

ÇATI KATI AŞK GENEL KONUSU

Çatı Katı, geniş ve sımsıcak bir aileye iki yabancı misafirin dahil olmasıyla başlar. Dayanışmayla ve birbirine tutunarak yaşayan bu aileye minik bir “yalan”la katılan Ateş ve Yasemin, bu çatının altında önce aşkla çarpışacak, sonra yalanlarıyla sınanacak ama zaman içinde dostluğu, paylaşmayı ve sevgiyi göreceklerdir.

5ef591e0933ccb238478f2ab

Çatı Katı, hayata yeni atılanların, sırtında dünyaları taşıyanların, yuvayı ilmek ilmek örenlerin yani bizim, hepimizin hikayesidir aslında. Ama hepsinden öte bir aşk hikayesidir… Karakterleri birbirine taban tabana zıt, farklı sosyal sınıflardan ve kültürlerden gelen Ateş, Ayşen, Demir ve Yasemin’in ailelerini karşılarına alma pahasına aşklarında direnmelerinin hikayesidir.

5ef591e0933ccb238478f2ac

Hayat gençleri yine boylarından büyük dertlerle baş başa bırakırken, hasretini duyduğumuz bu aile, kuvvetli bağlarıyla her şeyin üstesinden gelip bir arada kalmayı başarabilecek midir?

5ef591e0933ccb238478f2a9

ÇATI KATI AŞK OYUNCU KADROSU

Furkan Andıç (Ateş Avcı), Ezgi Şenler (Ayşen Yılmaz), Yiğit Kirazcı (Demir Yılmaz), Nilay Deniz (Yasemin Çetin), Renan Bilek (Celal Yılmaz), Tülay Günal (Perihan Yılmaz), Erhan Yazıcıoğlu (Asaf Avcı), Ebru Aykaç (Gülriz Avcı), Burak Tamdoğan (Filozof Emin), Pelin Öztekin (Süheyla Durmaz), Bülent Seyran (Şuayip Durmaz), Bedia Ener (Saadet Yılmaz)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Ertuğrul Gazi geri dönüyor! Ertuğrul Gazi geri dönüyor!
Çatı Katı Aşk oyuncuları merak konusu olduÇatı Katı Aşk oyuncuları merak konusu oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

O zorbaların cezaları belli oldu!

O zorbaların cezaları belli oldu!

Ünlü iş insanı otel odasında ölü bulundu

Ünlü iş insanı otel odasında ölü bulundu

Minik kızı 5 kez ameliyat oldu! 'Ne yazık ki...'

Minik kızı 5 kez ameliyat oldu! 'Ne yazık ki...'

Bu otomobil düz vites ama debriyajı yok! İşte özelikleri

Bu otomobil düz vites ama debriyajı yok! İşte özelikleri

Sakarya'daki patlamada şehitlerin kimlikleri belli oldu!

Sakarya'daki patlamada şehitlerin kimlikleri belli oldu!

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Güldür Güldür'de flaş ayrılık!

Güldür Güldür'de flaş ayrılık!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlıyor?

La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlıyor?

Sevilen diziden şoke eden final!

Sevilen diziden şoke eden final!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erdal Beşikçioğlu yeni imajıyla şaşırttı! Kimsesizler dizisi için saçını ve sakalını kesti

Yeni imajıyla şaşırttı! Behzat Ç'den eser kalmadı!

Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi rolünü kim oynayacak? Yeşilçam'ın usta ismi Kuruluş Osman'a katıldı!

Ertuğrul Gazi geri dönüyor!

Kadın dizisi İspanya'yı salladı!

Kadın dizisi İspanya'yı salladı!

Murat Yıldırım Ramo dizisindeki değişikliği açıkladı

Ramo dizisinde flaş değişiklik!

Tutunamayanlar tatilde! Tutunamayanlar oyuncuları kimler? Konusu ne? Hangi isimler dizide rol alıyor?

Rol arkadaşıyla tatile çıktı!

Çağatay Ulusoy Barbaros iptal olunca flaş bir karar aldı! Bölüm başı...

Son hali olay olan oyuncudan flaş karar! Bölüm başı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.