Çatı Katı Aşk 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ateş'in sevgilisi ortalığı karıştırıyor! Çatı Katı Aşk 1. bölüm izle!

Yaptıkları sahte evlilikle Yılmaz ailesinin sahibi olduğu çatı katına yerleşen Ateş ve Yasemin'i zor günler bekliyor. Ateş'in ortaya çıkan sevgilisi işleri karıştırıyor. Odanın ortasına serdikleri çarşaflar da soru işaretlerinin artmasına sebep oluyor. Herkes yeni gelen kiracıları konuşurken Ateş ve Yasemin gelinlik ve damatlık giymek zorunda kalıyor!

Sonra da yakışıklılığından etkilendi. Aralarında masalsı başlayan karşılaşma, sonrasında tatsız bir hikayeye döndü. Ateş de, Ayşen'den hoşlandı. Ancak ikilinin yolları ilginç bir durum sonrasında evlerinin çatı katının kiralanmasıyla tekrar kesişti.

Çatı Katı Aşk dizisi 1. bölümüyle 9 Temmuz Perşembe akşamı seyirciyle buluştu. Kanal D'nin yeni yaz dizisi olan Çatı Katı Aşk'ın 1. bölümünde, Ateş ve Yasemin, Ayşen'in ailesi ile yaşadığı kiralık olan çatı katına yerleşince olaylar gelişti. Çatı Katı Aşk dizisinin 16 Temmuz Perşembe ekrana gelecek olan 2. bölümünden ise ilk fragman yayınlandı.



Çatı Katı Aşk yeni bölümüyle 16 Temmuz Perşembe 20.00'da Kanal D'de!

ÇATI KATI AŞK 1. BÖLÜM ÖZETİ

Zaten kıt kanaat geçinen Yılmaz Ailesi’nin ekonomik durumu daha da kötüye gitmeden çatı katına hemen yeni bir kiracı bulunması gerekmektedir ama iki kuralları vardır. Çatı katı bekara ve öğrenciye asla kiralanmayacak.

Kendine yeni bir hayat kurmak isteyen Ateş’le, ailesine destek olmak isteyen Yasemin’in yolları Yılmaz ailesinin çatı katı ilanını görmesiyle kesişir. Aynı anda çatı katına talip olmuşlardır ancak Yılmaz ailesinin koyduğu kural yüzünden ne Yasemin ne de Ateş evin yeni kiracısı olabilir.

İlk denemeleri başarısızlıkla sonuçlanınca İstanbul da bulunabilecek en uygun daireyi kaçırmak istemeyen ikili madem kural bize uymuyor öyleyse biz kurala uyarız düşüncesiyle bir ortaklık yapmaya karar verir.

Yapılan ortaklık sonucu Yılmaz ailesi yeni kiracılarına kavuşurken iki kader ortağı çıktıkları bu yolculukta Ayşen ve Demir’in de hayatını değiştirecek bir karar verdiklerinden habersizdir.

ÇATI KATI AŞK GENEL KONUSU

Çatı Katı, geniş ve sımsıcak bir aileye iki yabancı misafirin dahil olmasıyla başlar. Dayanışmayla ve birbirine tutunarak yaşayan bu aileye minik bir “yalan”la katılan Ateş ve Yasemin, bu çatının altında önce aşkla çarpışacak, sonra yalanlarıyla sınanacak ama zaman içinde dostluğu, paylaşmayı ve sevgiyi göreceklerdir.