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Çatı katında çıkan yangın korkuttu

YAŞAM HABERLERİ  | 29.11.2018 21:58 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, üç katlı binanın çatı katında çıkan ve panik yaratan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle, diğer katlara sıçramadan söndürüldü.

Çatı katında çıkan yangın korkuttu

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, üç katlı binanın çatı katında çıkan ve panik yaratan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle, diğer katlara sıçramadan söndürüldü.
Yangın, akşam saatlerinde Şeyhsinan Mahallesi Defne Sokak üzerinde meydana geldi. Üç katlı binanın çatı katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede çatı katını sardı. Bina ve mahalle sakinleri arasında panik yaratan yangına, haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Polis ekipleri caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatırken, alevler itfaiye ekiplerini çalışmasıyla diğer katlana sıçramadan kontrol altına alındı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Çatı katında çıkan yangın korkuttuÇatı katında çıkan yangın korkuttuÇatı katında çıkan yangın korkuttuÇatı katında çıkan yangın korkuttu

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