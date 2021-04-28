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  4. Çatı katında ilginç görüntü! Polis dört ay boyunca kılık değiştirerek iz sürdü

Çatı katında ilginç görüntü! Polis dört ay boyunca kılık değiştirerek iz sürdü

28.04.2021 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana merkezli 13 ilde yapılan operasyonda 20 üyesi tutuklanan çetenin çaldıkları araçları vinç yardımıyla 5 katlı apartmanın çatısına çıkartıp parçaladıkları ortaya çıktı. Polisin, kılık değiştirerek şüphelileri adım adım izlediği, şebekeye ait tamirhane ve oto servislere yakın başka iş yerlerinde kaportacı, temizlikçi gibi çalıştığı öğrenildi

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Adana merkezli bir şebekenin farklı cins ve markalardaki araçları çalıp, ya da hacizle araçları alarak şasi numaralarını değiştirerek sahte plakalarla sattığı bilgisine ulaştı. Şebekenin ayrıca, piyasadaki hacizli ya da ağır hasarlı araçları değerinin altında satın aldıkları, ardından da aynı model araçlardan çalarak parça değişimi yapıp sattıkları tespit edildi.

POLİS 4 AY BOYUNCA TAKİP ETTİ

Polis, 4 aylık teknik ve fiziki takip sonucu deşifre ettiği şebekeye üye oldukları öne sürülen 49 kişi için savcılık gözaltı kararı çıkardı. Adresleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için ekipler, 23 Ocak’ta Adana merkezli 13 ilde şafak vakti operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, aralarında çete lideri M.E.’nin de bulunduğu 49 şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 49 şüpheliden aralarında çete lideri M.E.’nin de bulunduğu 20 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 13’ü adli kontrol şartıyla 29 şüpheli ise serbest bırakıldı.

POLİS KILIK DEĞİŞTİREREK İZLEDİ

Operasyonun ardından polisin şebekeyi çökertmesine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Teknik takibin yanı sıra şebekeyi fiziki takibe alan polisin, kılık değiştirerek şüphelileri adım adım izlediği, şebekeye ait tamirhane ve oto servislere yakın başka iş yerlerinde kaportacı, temizlikçi gibi çalıştığı, müşteri kılığına girdiği öğrenildi. Öte yandan operasyonda el koyulan 12’si çalıntı, 18’i hacizli aracın, piyasa değerinin 5 milyon TL olduğu bildirildi.

Operasyonda kapsamında Mersin’in Akdeniz ilçesinde şebekeye ait bir iş yerine yapılan baskında, şüphelilerin, 5 katlı apartmanın çatı katında araç parçaladıkları belirlendi. Çalıntı ya da hacizli araçların vinç yardımıyla apartmanın damına çıkarıldığı, şüphelilerin de burada araçları parçalayıp çıkardıkları tespit edildi. Yapılan aramalarda çok sayıda araç parçası da ele geçirildi.

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(İHA)

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