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Çatı katında iple asılı halde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 27.02.2019 09:22 | Son Güncelleme

Samsun’da bir kişi evinin çatı katındaki çatı arasında iple asılı halde ölü bulundu.Olay, Samsun’un Vezirköprü ilçesinin Taşkale Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana geldi.

Çatı katında iple asılı halde ölü bulundu

Samsun’da bir kişi evinin çatı katındaki çatı arasında iple asılı halde ölü bulundu.
Olay, Samsun’un Vezirköprü ilçesinin Taşkale Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Güler (52) evinin çatı katındaki çatı arasında çamaşır ipi ile çatıdaki kalasa asılı olarak bulundu. Komşuların da yardımıyla asılı olduğu yerden indirilen Ali Güler’e müdahale eden 112 acil servis ekipleri, Güler’in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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