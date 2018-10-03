Çatı katında mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde bir inşaatın çatı katında mahsur kalan sokak köpeği, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Cumhuriyet Mahallesi, Samanyolu Sokak'taki 3 katlı bir inşaatın çatı katında bir sokak köpeğinin mahsur kaldığını fark eden çevredekiler, kendi imkanları ile kurtarmayı başaramayınca itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinden korkan köpek, yakalanmamak için çatıda gezerek görevlilere zor anlar yaşattı. İtfaiye ekipleri yarım saatlik çaba sonucunda özel bir aparat yardımıyla boynundan yakaladıkları köpeği çatı katından indirdi. Köpek olay yerine çağrılan Turgutlu Belediyesi Hayvan Barınağı görevlilerine teslim edildi.

Mahalle sakinleri köpeğin 3 gündür binanın çatı katında aç ve susuz mahsur kaldığını belirtip, kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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