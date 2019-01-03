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Çatı katında uyuşturucu için özel düzenek kurmuş

YAŞAM HABERLERİ  | 03.01.2019 13:20 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, evinin çatı katında saksı içinde Hint keneviri yetiştiren Sefa S.

Çatı katında uyuşturucu için özel düzenek kurmuş

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, evinin çatı katında saksı içinde Hint keneviri yetiştiren Sefa S. gösaltına alındı. 67 kök Hint keneviri saksılardan sökülerek, imha edildi.
Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, İhsaniye Mahallesi'ndeki eve baskın düzenledi. Evin çatı katında uyuşturucu yetiştirmek için özel düzenek kurulduğu görüldü. Saksı içerisinde yetiştirilen 67 kök Hint keneviri de söküldü. Saksıda Hint keneviri yerleştiren Sefa S. gözaltına alındı. Hint kenevirleri de imha edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

Çatı katında uyuşturucu için özel düzenek kurmuşÇatı katında uyuşturucu için özel düzenek kurmuş

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