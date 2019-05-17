Çatı katında yakalanan organizatör tutuklandı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de, hakkında insan ticareti suçundan 12 yıl 6 ay kesinlemiş hapis cezası bulunan organizatör M.K., çatı katında polis tarafından yakalandı. Sorgusunda çeşitli suçlardan da arandığı tespit edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, insan ticareti suçundan firari durumda olan ve hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.K.'yi evinin çatı katında saklanırken yakaladı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen organizatörün sorgusunda çeşitli suçlardan 5 aranma kaydı olduğu da tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

