HABER

Çatı katında yangın; 11 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.11.2018 19:30 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Evde dumandan etkilenen Can Tuncer (11) hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Tuzla Mahallesi 567 Sokak'ta bulunan Nedim Özmen'e ait 4 katlı binanın çatı katında, kiracı Muhammet Tuncer'in oturduğu evde, yangın çıktı. Evde yalnız olan Can Tuncer, dumandan etkilendi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri balkona dayadığı merdivenle çocuğu kurtardı. Dumandan etkilenen çocuk, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu söndürülen ve elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangında, çatı katı kullanılamaz hale geldi.

PARTNERSürpriz yaptıSürpriz yaptı
Şanlıurfa'da 'joker' operasyonu: 13 tutuklamaŞanlıurfa'da 'joker' operasyonu: 13 tutuklama
Çatı katında yangın; 11 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldıÇatı katında yangın; 11 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kızının arkadaşıyla yattı! Kanal D Bir Umut Yeter dizisinde olay sahne

Kızının arkadaşıyla yattı! Kanal D Bir Umut Yeter dizisinde olay sahne

Ankara'da toplu intihar girişimi!

Ankara'da toplu intihar girişimi!

Bircan Bali'den büyük iddia! Meğer Murat Cemcir Ahmet Kural'ı...

Bircan Bali'den büyük iddia! Meğer Murat Cemcir Ahmet Kural'ı...

Meral Akşener: Yerel seçimde ittifak yapacağız

Meral Akşener: Yerel seçimde ittifak yapacağız

Devlet Bahçeli'den sert çıkış: Sabrımızı zorluyor

Devlet Bahçeli'den sert çıkış: Sabrımızı zorluyor

Dayısı, öz babası çıktı! İki kız kardeşine tecavüz edip...

Dayısı, öz babası çıktı! İki kız kardeşine tecavüz edip...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kocaeli'de çöp poşeti yırtılınca etrafa saçıldı... Görenler büyük şok yaşadı!

Kocaeli'de çöp poşeti yırtılınca etrafa saçıldı... Görenler büyük şok yaşadı!

Baba-oğul iğrenç sapıklık! 16 yaşındaki gence tecavüz ettiler

Baba-oğul iğrenç sapıklık! 16 yaşındaki gence tecavüz ettiler

Polis helikopterine lazer tuttu! Kamerada görüntülenince...

Polis helikopterine lazer tuttu! Kamerada görüntülenince...

Didem'in cenaze töreninde yürek burkan detay

Didem'in cenaze töreninde yürek burkan detay

Dayısı, öz babası çıktı! İki kız kardeşine tecavüz edip...

Dayısı, öz babası çıktı! İki kız kardeşine tecavüz edip...

Parkta iğrenç olay! Kendisinden 16 yaş büyük kadını sıkıştırıp...

Parkta iğrenç olay! Kendisinden 16 yaş büyük kadını sıkıştırıp...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.