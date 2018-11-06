Çatı katında yangın; 11 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı

Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Evde dumandan etkilenen Can Tuncer (11) hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Tuzla Mahallesi 567 Sokak'ta bulunan Nedim Özmen'e ait 4 katlı binanın çatı katında, kiracı Muhammet Tuncer'in oturduğu evde, yangın çıktı. Evde yalnız olan Can Tuncer, dumandan etkilendi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri balkona dayadığı merdivenle çocuğu kurtardı. Dumandan etkilenen çocuk, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu söndürülen ve elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangında, çatı katı kullanılamaz hale geldi.
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