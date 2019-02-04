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Çatı katındaki yangında 3 çocuk dumandan etkilendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 10:38 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, biri Suriyeli iki ailenin yaşadığı binanın çatı katı, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Çatı katındaki yangında 3 çocuk dumandan etkilendi

Deniz TOKAT/ DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, biri Suriyeli iki ailenin yaşadığı binanın çatı katı, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, alt kattaki dumandan etkilendikleri belirlenen 3 çocuğa sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.
Karşıyaka Mahallesi, 2187 Sokak'taki Musa Aslan'a ait evin Suriyeli bir ailenin yaşadığı çatı katında, dün saat 23.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm çatı katını sardı. Alevleri fark eden komşuların durumu bildirmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri 1 saatlik çaba sonucunda yangını söndürdü. Alt kattaki ev sahibi Musa Aslan'ın dumandan etkilenen yaşları 2 ile 6 arasında değişen 3 çocuğuna sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edildi. Çatı katında kiracı olarak yaşayan Suriyeli çiftin ise yangın sırasında evde olmadıkları belirlendi. Yangını haber alarak gelen Suriyeli çift, alevlerin arasından kurtarılabilen birkaç parça eşyaları ile komşularının yanına sığındı. Soruşturma başlatan polis, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını bildirdi.

FOTOĞRAF

Çatı katındaki yangında 3 çocuk dumandan etkilendi

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