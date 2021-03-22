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Çatı katını kumarhaneye dönüştürdüler

22.03.2021 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Karasu ilçesinde kumarhaneye dönüştürülen çatı katına polis ekiplerince yapılan baskında, para karşılığı oyun oynayan 11 kişiye 34 bin 650 lira idari para cezası kesilerek, adli işlem uygulandı.Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yalı Mahallesi 121.

Sakarya’nın Karasu ilçesinde kumarhaneye dönüştürülen çatı katına polis ekiplerince yapılan baskında, para karşılığı oyun oynayan 11 kişiye 34 bin 650 lira idari para cezası kesilerek, adli işlem uygulandı.
Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yalı Mahallesi 121. Sokak üzerinde bulunan bir ikametin kumarhane olarak kullanıldığını tespit etti. Tespit üzerine harekete geçen ekiplerce yapılan baskında, ikamet adresinin umuma açık işletmeye dönüştürüldüğü belirlendi. Adreste para karşılığı oyun oynatıldığını belirleyen ekipler, pandemi kurallarına uymayan 11 şahsa toplam 34 bin 650 lira idari para cezası keserek adli işlem uyguladı.

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