HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çatı tamir ederken düşerek yaralandı

Çatı tamir ederken düşerek yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2020 17:07 | Son Güncelleme

Konya’nın Seydişehir ilçesinde çatı tamiratı yaptığı sırada dengesini kaybederek düşen kişi yaralandı.Olay, Sofuhane Mahallesi Rüştü Ergen Çarşısı’nda meydana geldi.

Konya’nın Seydişehir ilçesinde çatı tamiratı yaptığı sırada dengesini kaybederek düşen kişi yaralandı.
Olay, Sofuhane Mahallesi Rüştü Ergen Çarşısı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çatıda tadilat yapan S.A. bastığı zeminin çökmesi sonucu beton zemine düştü. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine adrese ambulans sevk edildi. Yaralanan S.A. çatıdan indirilerek ambulansa taşındı. S.A. ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
Yer: İstanbul! Soluğu denizde aldılarYer: İstanbul! Soluğu denizde aldılar
Yıllar sonra bombayı patlattı: 'Prenses Diana bir arsız'Yıllar sonra bombayı patlattı: 'Prenses Diana bir arsız'
1/
En Çok Okunan Haberler
Otobüste maske tartışması! Kadın tokat attı, adam tükürerek karşılık verdi
Otobüste maske tartışması! Kadın tokat attı, adam tükürerek karşılık verdi
Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı
Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı
Evin bir odasından 42 düzensiz göçmen çıktı
Evin bir odasından 42 düzensiz göçmen çıktı
Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Savcının o sorusuna bakın ne yanıt vermiş
Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Savcının o sorusuna bakın ne yanıt vermiş
Ödemeler bugün yapılacak
Ödemeler bugün yapılacak
Sahte arkadaşlık sitesi üzerinden ayda 1 milyon kazanmışlar!
Sahte arkadaşlık sitesi üzerinden ayda 1 milyon kazanmışlar!
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İstanbul'un göbeğinde kalaslı dehşet! Beş lirayı beğenmeyince olanlar oldu
İstanbul'un göbeğinde kalaslı dehşet! Beş lirayı beğenmeyince olanlar oldu
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Antalya'da korkunç olay! Cesedi beton zeminde bulundu
Antalya'da korkunç olay! Cesedi beton zeminde bulundu
İzmir'de muhasebe müdüründen dudak uçuklatan vurgun
İzmir'de muhasebe müdüründen dudak uçuklatan vurgun
Diğer Haberler
Türü bilinmeyen hayvan iskeletini özel yerde saklıyor
Türü bilinmiyor! Özel yerde saklıyor
'Nefes darlığı olan hastalarımız 'Lütfen beni uyutun' diye yalvarıyor'
'Nefes darlığı olan hastalarımız 'Lütfen beni uyutun' diye yalvarıyor'
İstanbul'da yazdan kalma hava! Soluğu denizde aldılar
Yer: İstanbul! Soluğu denizde aldılar
Salih Müslüm'ün yeğeni Dalya, örgütün adreslerini bildirip, teröristleri teşhis etmiş
Salih Müslüm'ün yeğeni ikna yoluyla teslim olmuştu! Yeni gelişme
Posof beyaza büründü
Mevsimin ilk karı! Beyaza büründü
Bingöl’de bir evden 7 yılan çıkartıldı
Bir evden 7 yılan çıkartıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.