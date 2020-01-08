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  4. Çatı tamir sırasında çöktü: 3 yaralı

Çatı tamir sırasında çöktü: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 18:06 | Son Güncelleme

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde tek katlı iş yerinin çatısı tamir sırasında çöktü.

Çatı tamir sırasında çöktü: 3 yaralı

Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde tek katlı iş yerinin çatısı tamir sırasında çöktü. Olayda, yaklaşık 4 metre yükseklikten düşen 3 kişi yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde Kocasinan Argıncık Alsancak Mahallesi toptancılar sitesinde meydana geldi. Temizlik malzemesi satan Ahmet A., iş yerinin rüzgar nedeniyle tahrip olan sac kaplı çatısının tamiri için arkadaşlarından yardım istedi. Bunun üzerine iş yerine gelen sac ustası Necati Kılıç (56), İlhan Karademir (40) ve henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi çatıya çıktı. Fakat çatı tamir sırasında çalışanların ağırlığına dayanamayınca çöktü. Yaklaşık 4 metre yükseklik düşen 3 kişi yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan 3 kişi, ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Çatı tamir sırasında çöktü: 3 yaralı

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