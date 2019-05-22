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Çatı tamiratında soğuk hava deposu yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2019 18:39 | Son Güncelleme

Bursa’nın İznik ilçesinde çatı tamiratı yapılırken soğuk hava deposunda yangın çıktı.Yangın, Elbeyli köyü Hespekli mevkiinde meydana geldi.

Bursa’nın İznik ilçesinde çatı tamiratı yapılırken soğuk hava deposunda yangın çıktı.
Yangın, Elbeyli köyü Hespekli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Yiğit’e ait soğuk hava deposunda çatı tamiratı sırasında yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü. Yangında boş olan iki deponun hasar gördüğü belirtildi. Jandarma yangınla ilgili tahkikat başlattı.

Çatı tamiratında soğuk hava deposu yandı

Çatı tamiratında soğuk hava deposu yandı

Çatı tamiratında soğuk hava deposu yandı

Çatı tamiratında soğuk hava deposu yandı

Çatı tamiratında soğuk hava deposu yandı

Çatı tamiratında soğuk hava deposu yandı

Çatı tamiratında soğuk hava deposu yandı

Çatı tamiratında soğuk hava deposu yandı

Çatı tamiratında soğuk hava deposu yandı

Çatı tamiratında soğuk hava deposu yandı

Çatı tamiratında soğuk hava deposu yandı

Çatı tamiratında soğuk hava deposu yandı

Çatı tamiratında soğuk hava deposu yandı

Çatı tamiratında soğuk hava deposu yandı

Çatı tamiratında soğuk hava deposu yandı
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