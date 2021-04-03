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Çatı yangını apartmandakileri sokağa döktü

03.04.2021 00:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sebebiyle panik yaşayan vatandaşlar sokağa döküldü.

Edinilen bilgiye göre, Uzunköprü ilçesi Mescit Mahallesi’nde bulunan 4 katlı binanın çatı katındaki henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar panikle sokağa dökülürken, itfaiye ve polis ekiplerini arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için vatandaşları yangın mahallinden uzaklaştırdı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatlik çalışması sonrasında kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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