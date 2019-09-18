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Çatı yangını korkuttu

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2019 17:35 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı Altınkum Mahallesi’nde bir binanın çatısında çıkan yangın korkulu dakikalar yaşanmasına neden oldu.

Çatı yangını korkuttu

Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı Altınkum Mahallesi’nde bir binanın çatısında çıkan yangın korkulu dakikalar yaşanmasına neden oldu. Çıkan yangında iki işçi ve iki bina sakini dumandan etkilendi.
Edinilen bilgiye göre, Atlınkum Mahallesi Kocaseyit Cami yanında bulunan 2101 Sokakta bir binanın çatı izolasyonu çalışması sırasında yangın çıktı. Dumanları gören mahalle sakinleri itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, çatıda mahsur kalan iki işçiyi alevlerin içinden kurtardı. Ardından da binayı tahliye etti. Dumandan etkilenen işçiler ile iki apartman sakinine ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliğine bağlı itfaiye ekipleri yangını diğer binalara sıçramadan söndürdü. Dumandan etkilenenlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Çatı yangını korkuttu

Çatı yangını korkuttu

Çatı yangını korkuttu

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