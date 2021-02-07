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Çatı yangınına itfaiye ekiplerinden müdahale

07.02.2021 23:45 | Son Güncelleme:
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Bartın’da 3 katlı binada çıkan çatı yangını itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.Yangın, Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesinde meydana geldi.

Bartın’da 3 katlı binada çıkan çatı yangını itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesinde meydana geldi. İsmet Ertuğrul’a ait olduğu öğrenilen 3 katlı binanın çatı katından yükselen alevler üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Kumluca Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Çevrede kısa süreli paniğe neden olan yangında can kaybı ve yaralanan olmazken binada maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

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