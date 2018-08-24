Çatı yangınında 1 kişi dumandan etkilendi

İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürülürken, 1 kişi dumandan etkilendi.
Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa Mahallesi 1909 Sokak'taki binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Ekipler, bina sakinlerini tahliye etti.
Ailesiyle birlikte tatilde olan oğlunun evinin yandığını gören baba da ekiplere yardım etti. Bu sırada oluşan yoğun dumandan etkilenen kişiye, olay yerindeki sağlık ekipleri ambulansta müdahalede bulundu.
Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
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