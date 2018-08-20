HABER

Çatı yangınında 4 kişi dumandan etkilendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 18:08 | Son Güncelleme

Avcılar'da 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, mahsur kalanları kurtarırken, dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL (AA) - Avcılar'da 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Binada mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarılırken, dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ambarlı Mahallesi Seymen Sokak'taki 5 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken, diğer yandan merdiven yardımıyla çatı katının diğer bölümlerinde mahsur kalanları kurtardı.

Dumandan etkilenen 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bitişikteki binaların çatılarına da sirayet eden yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alındı.

İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

PARTNERTürk kadın pilotlar sosyal medyayı sallıyor!Türk kadın pilotlar sosyal medyayı sallıyor!
Bakan Soylu Sarıyer'de huzurevi sakinleriyle bayramlaştıBakan Soylu Sarıyer'de huzurevi sakinleriyle bayramlaştı
Bakan Soylu, huzurevi sakinleriyle bayramlaştıBakan Soylu, huzurevi sakinleriyle bayramlaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
itfaiye mahsur kalma yangın

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Barlas: ABD bir ülkeyle savaşmaya karar verdiğinde eşcinsel bombası atmayı planlar!

Mehmet Barlas: ABD bir ülkeyle savaşmaya karar verdiğinde eşcinsel bombası atmayı planlar!

AK Parti'den Hamza Dağ'ın 'Abdullah Gül haindir' sözlerine ilk yorum

AK Parti'den Hamza Dağ'ın 'Abdullah Gül haindir' sözlerine ilk yorum

Defne Samyeli'nin foyası ortaya çıktı

Defne Samyeli'nin foyası ortaya çıktı

Son dakika! Merkez Bankası'ndan Katar ile imzalanan anlaşmayla ilgili açıklama

Son dakika! Merkez Bankası'ndan Katar ile imzalanan anlaşmayla ilgili açıklama

ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı!

ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı!

ABD'li Rahip Andrew Craig Brunson ile ilgili gündem yaratacak iddia!

ABD'li Rahip Andrew Craig Brunson ile ilgili gündem yaratacak iddia!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara'daki saldırıyla ilgili gözaltı

Ankara'daki saldırıyla ilgili gözaltı

Acı bilanço! Yollar kan gölüne döndü!

Acı bilanço! Yollar kan gölüne döndü!

İstanbul'da korkutan yangın!

İstanbul'da korkutan yangın!

Uşak’ta feci kaza: 9 yaralı

Uşak’ta feci kaza: 9 yaralı

Kocaeli Tarım ve Orman Müdürü İlhan Özel feci şekilde can verdi

Kocaeli Tarım ve Orman Müdürü İlhan Özel feci şekilde can verdi

Kurban Bayramı namazı saat kaçta? İşte diyanete göre il il bayram namazı vakitleri

Kurban Bayramı namazı saat kaçta? İşte diyanete göre il il bayram namazı vakitleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.