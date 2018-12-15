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Çatı yangınında mahsur kalan işçileri itfaiye kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.12.2018 17:22 | Son Güncelleme

BURSA'da apartmanın çatısında tadilat işçilerinin kullandığı ısı makinesinin zemine temas etmesiyle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Çatı yangınında mahsur kalan işçileri itfaiye kurtardı

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- BURSA'da apartmanın çatısında tadilat işçilerinin kullandığı ısı makinesinin zemine temas etmesiyle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Mahsur kalan işçiler kurtarılırken, çatıda maddi hasar oluştu.
Yangın, öğle saatlerinde, merkez Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi Seçkin Sokak'taki 5 katlı binanın çatısında meydana geldi. Çatıda tadilat çalışması yapan işçilerin kullandıkları pürmüz adlı ısı tabancasının, zemindeki yanıcı maddeye temas etmesiyle yangın çıktı. Kısa sürede çatının büyük bölümüne yayılan alevler, işçilerin çatıda mahsur kalmasına neden oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, iki sepetli itfaiye aracı da binanın 5'inci katında mahsur kalanları kurtardı. Ekipler, yaklaşık 2 saatte yangını kontrol altına alırken, çatıda maddi hasar oluştu.
Yangın sırasında binada olan Eray Becerikli (64), "Çatıda tamirat vardı. İşçiler pürmüz kullanıyordu. Birden çatı tutuştu. Biz de yönetici ile beraber oradaydık. Ortalık bir anda duman oldu. Hiçbir şeye müdahale etmeden çatıda mahsur kalmayalım diye binadan kaçtık" dedi.

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Çatı yangınında mahsur kalan işçileri itfaiye kurtardıÇatı yangınında mahsur kalan işçileri itfaiye kurtardıÇatı yangınında mahsur kalan işçileri itfaiye kurtardıÇatı yangınında mahsur kalan işçileri itfaiye kurtardı

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