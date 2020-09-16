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Çatı yangınındaki korku dolu dakikalar kameralara yansıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2020 09:56 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir apartmanın çatısında çakan yangın paniğe neden oldu.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir apartmanın çatısında çakan yangın paniğe neden oldu. Çatı katında oturanların alevlere müdahalesi ve korku dolu anları kameralara yansıdı
Edinilen bilgiye göre, Edremit’e bağlı turistlik İkizçay Mahallesi Çamlıca sitesinde bulunan apartmanın çatısında yangın çıktı. Oturdukları çatı katının bir anda alevler içinde kaldığını gören daire sakinleri korku ve panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bağlı ekipler yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak dairelere sıçramadan söndürüldü.
Yangın sırasında çatı katında oturan sakinlerin ise alevlere müdahale anları ve yaşadıkları panik kameralara yansıdı. Ev sakinleri ellerindeki yangın söndürme tüpleri ile yangına müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamayarak çatı katını terk etmek zorunda kaldılar.

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