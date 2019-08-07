HABER

Çatıda asılı kalan güvercini itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 15:05 | Son Güncelleme

Çatıda asılı kalan güvercini itfaiye kurtardı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde ayağına dolanan ip nedeniyle çatıda asılı kalan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı.

İsmet Paşa Mahallesi'nde ayağına dolanan ip nedeniyle 3 katlı bir binanın çatı katında asılı kalan güvercini gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekibi, çalışmalar sonunda güvercini, takılı kaldığı su borusundan kurtardı.

Olayı izleyen vatandaşlar kurtarılan yaralı güvercini sevdi, itfaiye ekibine teşekkür etti.

Ekipler sağ ayağı kırık olduğu tespit edilen hayvanı tedavi ettirmek için veterinere götürdü.

PARTNERBurası Maldivler değil Antalya! İşte Akdeniz'in en güzel koylarıBurası Maldivler değil Antalya! İşte Akdeniz'in en güzel koyları
AK Parti Ankara İl Başkanı: Talimat verdik; hangi arkadaş varsa orada, bir an evvel çıksınlarAK Parti Ankara İl Başkanı: Talimat verdik; hangi arkadaş varsa orada, bir an evvel çıksınlar
Karabük POMEM’de 484 polis adayı mezuniyet coşkusu yaşadıKarabük POMEM’de 484 polis adayı mezuniyet coşkusu yaşadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erbaa güvercin itfaiye kurtarma Tokat

En Çok Okunan Haberler

Elleri ve kolları bağlı, direğe asılı halde ölü bulundu

Elleri ve kolları bağlı, direğe asılı halde ölü bulundu

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Bikinili selfie çekip altına not düştü

Bikinili selfie çekip altına not düştü

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Başına gelmeyen kalmadı! Arabasını otoparka kapattı

Başına gelmeyen kalmadı! Arabasını otoparka kapattı

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Restoran sahibine bomba patlatarak gözdağı verdiler

Tartışma büyüyünce bomba patlatıp gözdağı verdiler!

HDP'li belediyenin biyolojik atığı hazine arazisine boşalttığı iddiası

HDP'li belediyeye 'biyolojik atık' şoku! Eğer doğruysa...

AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan'dan 'istifa' açıklaması: Talimatı verdik

Mansur Yavaş çağrı yapmıştı! AK Parti'den flaş açıklama

Bakanlık duyurdu! Sezer Işık öldürüldü

Bakanlık duyurdu! Sezer Işık öldürüldü

Dokuzuncu 'uçan kale' Türkiye'ye teslim edildi

Dokuzuncu 'uçan kale' Türkiye'ye teslim edildi

Konya'da şoke eden olay! Oyuncak ayı içinde patlayıcı ele geçirildi

Konya'da şoke eden olay! Oyuncak ayının içinden çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.