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Çatıda babasına yardım etmek isterken düşerek ağır yaralandı

06.04.2021 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde çatı kaplaması yapan babasına yardım ederken üçüncü kattan düşen 23 yaşındaki genç ağır yaralandı.

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Kocaeli’nin Körfez ilçesinde çatı kaplaması yapan babasına yardım ederken üçüncü kattan düşen 23 yaşındaki genç ağır yaralandı. Kalbi duran genç, sağlık ekiplerinin kalp masajı eşliğinde getirildiği hastanede tedavi altına alındı.
Olay, Körfez ilçesi Fatih Sultan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlerinin çatısında kaplama yapan babasına yardım etmek isteyen Ömürhan Türkoğlu (23), çatıya çıktı. Babası ile birlikte bir süre çalışan Türkoğlu, bir anda dengesini kaybederek üçüncü kattan zemine düştü. Düşmenin etkisiyle Türkoğlu ağır yaralanırken, olayı gören babası ise durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

Dakikalarca kalp masajı yaptılar
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Ömürhan Türkoğlu, ambulansla Derince Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde kalbi duran genç, ambulanstaki sağlık ekiplerinin kalp masajları eşliğinde hastane aciline ulaştırıldı. Durumu ağır olan gencin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Öte yandan gencin hastaneye sevk edilmesi sırasında hastanedeki bir özel güvenlik görevlisi, görüntü almaya çalışan basın mensuplarının önüne geçerek kollarını açıp engel olmaya çalıştı.

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