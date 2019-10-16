HABER

Çatıda başlayan yangın bir anda evi sardı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2019 12:24 | Son Güncelleme

Düzce’nin İhsaniye Köyü’nde sabah saatlerinde bir evin çatısında başlayan yangın, bütün evi sardı.Yangın sabah saatlerinde Düzce merkeze bağlı İhsaniye Köyü’nde meydana geldi.

Çatıda başlayan yangın bir anda evi sardı

Düzce’nin İhsaniye Köyü’nde sabah saatlerinde bir evin çatısında başlayan yangın, bütün evi sardı.
Yangın sabah saatlerinde Düzce merkeze bağlı İhsaniye Köyü’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Fevzi Gül’e ait evin çatısı tutuştu. Çatıdaki alevleri gören komşularının haber vermesi ile yataklarından kalkan Gül ailesi evin dışına çıkarak alevlere müdahale etmeye çalıştı. Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri geldi. İtfaiyenin yaptığı müdahaleye rağmen ahşap tek talkı ev alevler arasında kaldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ölen ve yaralananın olmadığı yangında Fevzi Gül’e ait ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Çatıda başlayan yangın bir anda evi sardı

Çatıda başlayan yangın bir anda evi sardı

Yılda sadece 2 kez çıkıyor! Altından daha kıymetli Yılda sadece 2 kez çıkıyor! Altından daha kıymetli
Gömdükleri esrarı çıkarırken yakalanan 2 sanığa 16 yıl hapis Gömdükleri esrarı çıkarırken yakalanan 2 sanığa 16 yıl hapis 
Alışveriş yaparken ölen turistin cenazesi ülkesine gönderildiAlışveriş yaparken ölen turistin cenazesi ülkesine gönderildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Barış Pınarı Harekatı'nda 8. gün

Barış Pınarı Harekatı'nda 8. gün

Pentagon'dan Türkiye'ye silah satışıyla ilgili flaş karar

Pentagon'dan Türkiye'ye silah satışıyla ilgili flaş karar

Çakar'a çok sert tepki! 'Girişi yasaklansın'

Çakar'a çok sert tepki! 'Girişi yasaklansın'

Asker selamını yayınlamama nedenini açıkladılar!

Asker selamını yayınlamama nedenini açıkladılar!

ABD basınından çok konuşulacak Türkiye iddiası

ABD basınından çok konuşulacak Türkiye iddiası

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Ormandan topladıkları mantarı yiyen 10 kişi, hastanelik oldu

Mantarlı akşam yemeği kabusa döndü!

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.