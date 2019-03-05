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Çatıda biriken kar, çığ gibi düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 12:35 | Son Güncelleme

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde apartmanın çatısından düşen dev kar kütlesi, korkuttu. Çığ gibi yola düşen kar kütlesi, bir araçta hasara neden oldu.

Eleşkirt'in en işlek bölgelerinden Cumhuriyet Caddesi'ndeki 3 katlı binanın çatısında biriken kar kütlesi, havanın ısınması ile birlikte yola düştü. Bir kişi tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülerde, kar kütlesi çatıdan çığ gibi düşüyor.

Ağrı'da çatıda biriken dev kar kütlesi düştü

Yoldan geçen kimsenin olmaması olası faciayı engellerken, park halindeki bir araç hasar gördü.
Binanın giriş katında kasap dükkanı bulunan Necdet Yazar, kar kütlesinin düştüğü anda içeride çalıştıklarını belirterek, "Deprem olduğunu zannettik" dedi.
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Anahtar Kelimeler:
Ağrı kar kütlesi

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