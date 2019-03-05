Çatıda biriken kar, çığ gibi düştü

Eleşkirt'in en işlek bölgelerinden Cumhuriyet Caddesi'ndeki 3 katlı binanın çatısında biriken kar kütlesi, havanın ısınması ile birlikte yola düştü. Bir kişi tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülerde, kar kütlesi çatıdan çığ gibi düşüyor.