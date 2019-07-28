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Çatıda çalışan işçi ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2019 16:07 | Son Güncelleme

İZMİT'te, 8 katlı bir binanın çatısında yalıtım malzemesi işi yapan Yusuf Çırak, ölü bulundu.

Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),(DHA)- İZMİT'te, 8 katlı bir binanın çatısında yalıtım malzemesi işi yapan Yusuf Çırak, ölü bulundu. Olay, İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Rüzgarlı Sokak'ta meydana geldi. 8 katlı bir apartmanın çatı katında yalıtım malzemesi döşeyen Yusuf Çakır'ın çalıştığı alana girmeye çalışan apartman sakinleri kilitli kapıyı açamadı. Çakır'ın sesini duyamayan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine binaya polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri kapıyı açtı. İçeri giren acil sağlık ekipleri, Çakır'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yeri inceleme çalışması yaptı. Çakır'ın cenazesi Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Çakır'ın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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