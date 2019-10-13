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Çatıda çıkan yangın korkuttu

YAŞAM HABERLERİ  | 13.10.2019 18:51 | Son Güncelleme

Düzce’nin Kurtsuyu köyünde tek katlı bir evin çatısında çıkan yangın korkuttu.

Çatıda çıkan yangın korkuttu

Düzce’nin Kurtsuyu köyünde tek katlı bir evin çatısında çıkan yangın korkuttu. Büyümeden söndürülen yangında 1 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, öğlen saatlerinde Kurtsuyu köyünde Nevzat Gümüş’e ait evin çatısında elektrik kontağından yangın çıktı. Kısa sürede çatıyı saran yangın köylülerin müdahalesi ile eve sıçramadan söndürüldü. Olay yerine giden Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla yangın tamamen söndürülürken, yangını söndürmeye çalışan Mustafa Öztürk isimli şahıs dumandan etkilendi. Öztürk, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çatıda çıkan yangın korkuttu

Çatıda çıkan yangın korkuttu

Çatıda çıkan yangın korkuttu

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