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Çatıda çıkan yangın öğrenci evine sıçradı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2019 18:55 | Son Güncelleme

Edirne'de üniversite öğrencilerinin kaldığı ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

EDİRNE (AA) - Edirne'de, bir apartmanın çatısında çıkan ve üniversite öğrencilerinin kaldığı eve sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, 1. Murat Mahallesi'nde kafelerin yer aldığı sokaktaki 5 katlı apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, 5. kattaki Trakya Üniversitesi öğrencisi 3 kişinin kaldığı daireye sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alevlerin kısa sürede büyümesi ve apartmanın içerisine duman birikmesi üzerine bina sakinleri dışarı çıktı.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında öğrencilerin kaldığı ev kullanılamaz hale geldi.

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