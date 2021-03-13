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Çatıda çıkan yangın paniğe neden oldu

13.03.2021 23:45 | Son Güncelleme:
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Uşak’ta bir çatıda çıkan ve paniğe neden olan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Olay, Cumhuriyet Mahallesine bağlı 4.

Uşak’ta bir çatıda çıkan ve paniğe neden olan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Olay, Cumhuriyet Mahallesine bağlı 4. Hakem Sokak üzerinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede ekipler tarafından büyümeden söndürülürken dumandan etkilenen vatandaşın da olmadığı öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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