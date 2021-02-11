HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çatıda çıkan yangına vatandaştan damacanalı müdahale

Çatıda çıkan yangına vatandaştan damacanalı müdahale

11.02.2021 15:24 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pendik’te 5 katlı bir binanın çatısı alevlere teslim oldu.

Pendik’te 5 katlı bir binanın çatısı alevlere teslim oldu. Çatıya çıkan vatandaşlar alevlerin üzerine damacana ile su atarak yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin de çalışmaları ile yangın kontrol altına alınırken meraklı vatandaşlar sokakta bir araya gelerek yangını izledi.

Yangın, Pendik Çamçeşme Mahallesi Marmara Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın çatısında saat 14.15 sıralarında çıktı. Henüz sebebi bilinmeyen yangın nedeniyle binanın çatısını alevler sardı. Alevleri ve çevreye yayılan yoğun dumanı gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri olay yerine geldiği sırada vatandaşlar çatıya çıkarak kendileri yangına müdahale etti. Vatandaşlar alevlerin üzerine damacana ile su atarak yangına müdahale etti. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de çabası ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Öte yandan sokakta toplanan meraklı vatandaşlar da yangını meraklı gözlerle izledi.

Yangına tanık olan Emrah Karamanoğlu, “Biz arkadaşla çay içerken evin yandığını gördük. Koştuk zillere bastık. Herkese tek tek söyledik. İtfaiye geldi söndürdüler. İki kişi çatıya çıkarak kendi binalarını damacana ile söndürdüler” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sıfır kilometre olarak aldığı lüks aracının kapısı farklı çıktı Sıfır kilometre olarak aldığı lüks aracının kapısı farklı çıktı
Enis Berberoğlu yeniden milletvekiliEnis Berberoğlu yeniden milletvekili
Öğretim görevlisi nasıl olunur? Üniversitede, meslek yüksek okulunda öğretim görevlisi olma yoluÖğretim görevlisi nasıl olunur? Üniversitede, meslek yüksek okulunda öğretim görevlisi olma yolu
1/

En Çok Okunan Haberler

Yüzbaşı Ertuğ Güler şehit oldu

Yüzbaşı Ertuğ Güler şehit oldu

İzmir'de 4 büyüklüğünde deprem

İzmir'de 4 büyüklüğünde deprem

Öpüşme itirafı: İbrahim Tatlıses herkesi...

Öpüşme itirafı: İbrahim Tatlıses herkesi...

Britney Spears gömleği giydi! Dekoltesi olay oldu

Britney Spears gömleği giydi! Dekoltesi olay oldu

İstanbul'da son yılların en etkili kar yağışı bekleniyor! Sıcaklıklar 20 derece birden düşecek

İstanbul'da son yılların en etkili kar yağışı bekleniyor! Sıcaklıklar 20 derece birden düşecek

İğrenç olayı yolcular fark etti: Metrobüsten inen kadını...

İğrenç olayı yolcular fark etti: Metrobüsten inen kadını...

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Koronavirüs tablosu açıklandı: Can kaybı 100'ün altına indi

Koronavirüs tablosu açıklandı: Can kaybı 100'ün altına indi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kan donduran olayda yeni detaylar ortaya çıktı

Kan donduran olayda yeni detaylar ortaya çıktı

Eski başkanın oğlu feci şekilde can verdi

Eski başkanın oğlu feci şekilde can verdi

Bakan Koca açıklamıştı! 'Brezilya mutasyonu İstanbul'da bir hastada görüldü'

Bakan Koca açıklamıştı! 'Brezilya mutasyonu İstanbul'da bir hastada görüldü'

Diğer Haberler

Özel hastanede skandal! Cenazesini tıbbi atık bölümünden çıkardılar

Özel hastanede skandal! Cenazesi tıbbi atık bölümünden çıkarıldı

Gürbulak'ta 808 kilogram eroin ele geçirildi! Bakan Pekcan: Bugüne kadarkilerin en yükseği

Gürbulak'ta 808 kilogram eroin ele geçirildi!

Gürbulak'ta 808 kilogram eroin ele geçirildi! Bakan Pekcan: Bugüne kadarkilerin en yükseği

Gürbulak'ta 808 kilogram eroin ele geçirildi!

Otomobil benzin istasyonuna daldı, faciadan dönüldü

Facianın eşiğinden dönüldü! Saniye saniye görüntülendi

Sayısal Loto sonuçları 10 Şubat 2021 belli oldu! Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve sonuç sorgulama

Çekiliş sonuçları belli oldu! İkramiye 109 milyon TL'yi aştı

Park kavgasında dayısını bıçaklayarak öldüren sanık, mahkemede özür diledi

Park kavgasında dayısını bıçaklayarak öldüren sanık, mahkemede özür diledi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.